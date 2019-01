மாநில செய்திகள்

உயர் கல்வி துறை செயலாளரை உடனடியாக பொறுப்பில் இருந்து விடுவிக்க வேண்டும்; மு.க. ஸ்டாலின் + "||" + The Department of Higher Education should immediately release the Secretary; MK Stalin

உயர் கல்வி துறை செயலாளரை உடனடியாக பொறுப்பில் இருந்து விடுவிக்க வேண்டும்; மு.க. ஸ்டாலின்