உலக செய்திகள்

வங்காளதேச பிரதமராக ஷேக் ஹசீனா பதவி ஏற்பு + "||" + Sheikh Hasina as the prime minister of Bangladesh

வங்காளதேச பிரதமராக ஷேக் ஹசீனா பதவி ஏற்பு