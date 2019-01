மாநில செய்திகள்

நாட்டிலேயே அதிக முதலீடுகளை ஈர்க்கும் மாநிலங்களில் தமிழகம் 2-வது இடத்தில் உள்ளது -முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + In the states that attract more investments in the country Tamil Nadu is in the 2nd place Chief Minister Edappadi Palinasamy

