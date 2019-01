தேசிய செய்திகள்

பொருளாதார ரீதியாக நலிந்த பொதுப்பிரிவினருக்கு 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மசோதா மக்களவையில் நிறைவேறியது - அ.தி.மு.க. வெளிநடப்பு + "||" + The Bill, which provides 10% reservation for economically weaker sections, has been passed in Lok Sabha - ADMK Walkout

பொருளாதார ரீதியாக நலிந்த பொதுப்பிரிவினருக்கு 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மசோதா மக்களவையில் நிறைவேறியது - அ.தி.மு.க. வெளிநடப்பு