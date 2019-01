உலக செய்திகள்

இந்தியாவின் ஜிடிபி 7.3 சதவீதமாக உயரும் என எதிர்பார்ப்பு: உலக வங்கி கணிப்பு + "||" + India's GDP expected to grow at 7.3 pc in 2018-19

