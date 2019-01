உலக செய்திகள்

ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள இந்திய தூதரகங்களுக்கு வந்த மர்ம பார்சலால் பரபரப்பு + "||" + Federal Police are investigating a number of suspicious packages delivered to foreign consulates across Melbourne and embassies in Canberra.

ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள இந்திய தூதரகங்களுக்கு வந்த மர்ம பார்சலால் பரபரப்பு