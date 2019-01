தேசிய செய்திகள்

பயங்கரவாதம் என்பது "பல தலைகளின் அசுரன்" போல் தீவிரவாதத்தை பரப்புகிறது- ராணுவ தலைமை தளபதி + "||" + Terrorism a menace which is spreading its head like a 'multi-headed monster': Army Chief Bipin Rawat

