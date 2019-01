தேசிய செய்திகள்

‘நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றால் அனைத்து மாநிலங்களிலும் விவசாய கடன்களை தள்ளுபடி செய்வோம்’ - ராகுல்காந்தி உறுதி + "||" + If Congress wins in parliamentary elections, we will discourage farm loans in all states, Rahul Gandhi said

