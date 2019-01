தேசிய செய்திகள்

பொதுப்பிரிவினர் இடஒதுக்கீடு மசோதா மாநிலங்களவையிலும் நிறைவேறியது - தி.மு.க. கொண்டு வந்த தீர்மானம் தோல்வி + "||" + The Reservation Bill was passed in the Rajya Sabha - DMK the resolution has failed

பொதுப்பிரிவினர் இடஒதுக்கீடு மசோதா மாநிலங்களவையிலும் நிறைவேறியது - தி.மு.க. கொண்டு வந்த தீர்மானம் தோல்வி