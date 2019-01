உலக செய்திகள்

மெக்சிகோ எல்லையில் சுவர் எழுப்ப ரூ.40 ஆயிரம் கோடி தேவை - அமெரிக்க மக்களிடம் தொலைக்காட்சி மூலம் டிரம்ப் பேச்சு + "||" + Building a wall on the border with Mexico Rs 40,000 crore needed - Trump talk to the American people through television

மெக்சிகோ எல்லையில் சுவர் எழுப்ப ரூ.40 ஆயிரம் கோடி தேவை - அமெரிக்க மக்களிடம் தொலைக்காட்சி மூலம் டிரம்ப் பேச்சு