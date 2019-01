உலக செய்திகள்

வடக்கிற்கும், தெற்கிற்கும் இடையில் ஒரு பாலமாக செயல்பட போகிறேன் - வடக்கு மாகாணத்தின் புதிய ஆளுநர் + "||" + Between the north and the south I'm going to act as a bridge New Governor of Northern Province

வடக்கிற்கும், தெற்கிற்கும் இடையில் ஒரு பாலமாக செயல்பட போகிறேன் - வடக்கு மாகாணத்தின் புதிய ஆளுநர்