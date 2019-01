தேசிய செய்திகள்

அயோத்தி வழக்கை விசாரிக்கும் அமர்வில் இருந்து நீதிபதி யூயூ லலித் விலகல், விசாரணை 29ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு + "||" + sc defers ayodhya hearing to jan 29 after a judge exits the case

அயோத்தி வழக்கை விசாரிக்கும் அமர்வில் இருந்து நீதிபதி யூயூ லலித் விலகல், விசாரணை 29ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு