மாநில செய்திகள்

மத்திய,மாநில அரசுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கின்ற தொடக்க புள்ளிதான் இந்த ஊராட்சிசபை கூட்டம் -மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Ending the Central and state governments This Panchayat Council meeting is the starting point MK Stalin

மத்திய,மாநில அரசுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கின்ற தொடக்க புள்ளிதான் இந்த ஊராட்சிசபை கூட்டம் -மு.க.ஸ்டாலின்