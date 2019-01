மாநில செய்திகள்

தி.மு.க. ஒருபோதும் ஆட்சிக்கு வராது ஜெயலலிதா மரணத்தில் தவறு செய்தவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி + "||" + DMK Never comes to power

தி.மு.க. ஒருபோதும் ஆட்சிக்கு வராது ஜெயலலிதா மரணத்தில் தவறு செய்தவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி