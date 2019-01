தேசிய செய்திகள்

சாரதா நிதி நிறுவன மோசடி வழக்கு: நளினி சிதம்பரம் மீது சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் + "||" + CBI has filed chargesheet against P Chidambaram's wife Nalini Chidambaram in a court in Kolkata, in connection with Saradha scam.

