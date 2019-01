தேசிய செய்திகள்

பா.ஜனதா தேசிய கவுன்சில் கூட்டம் தொடங்கியது: ஆட்சி அதிகாரத்துக்காக எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்று சேருகின்றன - அமித்ஷா தாக்கு + "||" + BJP's National Council Meeting begins: Opposition parties come together for regime power - Amit Shah attack

பா.ஜனதா தேசிய கவுன்சில் கூட்டம் தொடங்கியது: ஆட்சி அதிகாரத்துக்காக எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்று சேருகின்றன - அமித்ஷா தாக்கு