மாநில செய்திகள்

கொடநாடு சம்பவத்துக்கும் எனக்கும் தொடர்பில்லை; வீடியோ தொடர்பாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளோம்- முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + For the Kodanad incident I have no contact; In relation to the video We have filed a complaint at the police station Chief Minister Palanisamy

கொடநாடு சம்பவத்துக்கும் எனக்கும் தொடர்பில்லை; வீடியோ தொடர்பாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளோம்- முதல்வர் பழனிசாமி