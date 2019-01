தேசிய செய்திகள்

கூட்டணியில் காங்கிரசை சேர்ப்பதால் எங்களுக்கு லாபம் எதுவும் இல்லை- மாயாவதி + "||" + BSP Chief Mayawati: Moreover, we won't gain anything by including Congress in our alliance.

