தேசிய செய்திகள்

கடந்த 10 ஆண்டுகள் ஆட்சியில் மோசடி - ஊழலால் இந்தியா தோல்வி அடைந்தது - பிரதமர் மோடி + "||" + PM Narendra Modi at BJP National Convention in Delhi: The government before us pushed the country into darkness. It won't be wrong if I say that India lost 10 important years (2004-2014) in scams and corruption.

கடந்த 10 ஆண்டுகள் ஆட்சியில் மோசடி - ஊழலால் இந்தியா தோல்வி அடைந்தது - பிரதமர் மோடி