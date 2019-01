தேசிய செய்திகள்

சீக்கிய குரு கோபிந்த் சிங் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு புதிய நாணயத்தை நாளை வெளியிடுகிறார் பிரதமர் மோடி + "||" + PM will issue memorial coin in honor of Sikh Guru Gobind Singh

