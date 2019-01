தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடி 15-ந் தேதி கேரளா வருகிறார் - பத்மநாபசுவாமி கோவிலில் பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார் + "||" + Prime Minister Narendra Modi arrives in Kerala on 15th - Padmanabhaswamy temple starts various projects

