தேசிய செய்திகள்

கடந்த 4 ஆண்டுகால ஆட்சியில் ‘எங்கள் மீது எந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டும் இல்லை’ - பிரதமர் மோடி பெருமிதம் + "||" + Over the last 4 years 'There is no corruption scandal over us' - Prime Minister Modi is proud

கடந்த 4 ஆண்டுகால ஆட்சியில் ‘எங்கள் மீது எந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டும் இல்லை’ - பிரதமர் மோடி பெருமிதம்