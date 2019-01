தேசிய செய்திகள்

குமாரசாமி தலைமையிலான கூட்டணி ஆட்சிக்கு ஆபத்து: 12 காங். எம்.எல்.ஏ.க்கள் 16-ந் தேதி ராஜினாமா? - பா.ஜனதாவில் சேரப்போவதாக பரபரப்பு தகவல் + "||" + Coalition for coalition rule led by Kumaraswamy: 12 Congress MLAs resign on July 16? - Joining BJP Sensational information

குமாரசாமி தலைமையிலான கூட்டணி ஆட்சிக்கு ஆபத்து: 12 காங். எம்.எல்.ஏ.க்கள் 16-ந் தேதி ராஜினாமா? - பா.ஜனதாவில் சேரப்போவதாக பரபரப்பு தகவல்