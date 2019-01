தேசிய செய்திகள்

அகிலேஷ்யாதவ் மாயாவதியிடம் மண்டியிடும் வரை மட்டுமே கூட்டணி நிலைக்கும் -சமாஜ்வாதி எம்.எல்.ஏ தாக்கு + "||" + Cracks already? SP MLA says Akhilesh has to bow down to Mayawati for UP alliance to work

அகிலேஷ்யாதவ் மாயாவதியிடம் மண்டியிடும் வரை மட்டுமே கூட்டணி நிலைக்கும் -சமாஜ்வாதி எம்.எல்.ஏ தாக்கு