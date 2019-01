தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் மகர ஜோதி தரிசனத்திற்காக சபரிமலை அய்யப்பன் கோவில் நடை திறப்பு + "||" + Sabarimala Ayyappan Temple opening in Kerala for Makar Jyoti Darshan in Kerala

கேரளாவில் மகர ஜோதி தரிசனத்திற்காக சபரிமலை அய்யப்பன் கோவில் நடை திறப்பு