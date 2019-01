மாநில செய்திகள்

ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள் முட்டியதில் 12 பேர் காயம் + "||" + 12 people were injured in the rush of bruises in Jallikadu

ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள் முட்டியதில் 12 பேர் காயம்