சினிமா செய்திகள்

கோடநாடு விவகாரம் குறித்து முதல்வர் பழனிசாமி விளக்கமளிக்க வேண்டும்- கமல்ஹாசன் + "||" + Concerning the Kodanadu issue Chief Minister Palanisamy should explain- Kamal

கோடநாடு விவகாரம் குறித்து முதல்வர் பழனிசாமி விளக்கமளிக்க வேண்டும்- கமல்ஹாசன்