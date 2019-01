உலக செய்திகள்

ஈரான் ஏவிய செயற்கைகோள் இலக்கை எட்டாமல் தோல்வியில் முடிந்தது + "||" + Despite US warning, Iran launches satellite and fails

ஈரான் ஏவிய செயற்கைகோள் இலக்கை எட்டாமல் தோல்வியில் முடிந்தது