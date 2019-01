மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முன்னேற எம்.ஜி.ஆர்-ஜெயலலிதாவே காரணம் -எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + MGR-Jayalalithaa is the reason for Tamil Nadu development Edappadi Palaniasamy

தமிழகம் முன்னேற எம்.ஜி.ஆர்-ஜெயலலிதாவே காரணம் -எடப்பாடி பழனிசாமி