தேசிய செய்திகள்

அடுத்த 10-15 ஆண்டுகளில் அனைத்து விமான நிலையங்களும் நிரம்பி வழியும்- இந்திய விமான போக்குவரத்துத் துறை + "||" + India to have over 1 billion air passengers by 2040

அடுத்த 10-15 ஆண்டுகளில் அனைத்து விமான நிலையங்களும் நிரம்பி வழியும்- இந்திய விமான போக்குவரத்துத் துறை