மாநில செய்திகள்

மாநிலத்தின் ஆட்சியை காப்பாற்றிக்கொள்ள முடியாத காங்கிரசால் மத்தியில் எப்படி ஆட்சியமைக்க முடியும்? -தமிழிசை கேள்வி + "||" + To save the state's rule By the Congress How can you rule over the middle?Tamilisai question

மாநிலத்தின் ஆட்சியை காப்பாற்றிக்கொள்ள முடியாத காங்கிரசால் மத்தியில் எப்படி ஆட்சியமைக்க முடியும்? -தமிழிசை கேள்வி