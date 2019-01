தேசிய செய்திகள்

கம்யூனிஸ்ட்கள் ஆன்மிகத்திற்கும், மதத்திற்கும் ஒருபோதும் மதிப்பு கொடுப்பதில்லை -பிரதமர் மோடி + "||" + communists do not respect Indian history, culture and spirituality but nobody imagined that they will have such hatre- PM Modi

கம்யூனிஸ்ட்கள் ஆன்மிகத்திற்கும், மதத்திற்கும் ஒருபோதும் மதிப்பு கொடுப்பதில்லை -பிரதமர் மோடி