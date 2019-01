மாநில செய்திகள்

எம்ஜிஆரின் 102-வது பிறந்த நாள் எம்ஜிஆர் உருவம் பொறித்த நாணயத்தை முதலமைச்சர் பழனிசாமி வெளியிட்டார் + "||" + MGR's 102th birthday The MGR image of the engraved coin Chief Minister Palanisamy released

