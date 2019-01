மாநில செய்திகள்

பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பொதுப்பிரிவினருக்கு 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு சட்டத்திற்கு எதிராக சென்னை ஐகோர்ட்டில் திமுக மனு + "||" + For the backward general of the economy 10 percent reservation Against the law DMK petition in Chennai High Court

பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பொதுப்பிரிவினருக்கு 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு சட்டத்திற்கு எதிராக சென்னை ஐகோர்ட்டில் திமுக மனு