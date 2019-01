தேசிய செய்திகள்

வர்த்தகம் செய்ய உகந்த உலக நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா 65 இடங்கள் முன்னேறி உள்ளது -பிரதமர் மோடி + "||" + India has jumped 65 places in World Bank's ease of doing business list: PM Modi at Vibrant Gujarat

