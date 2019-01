கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலியாவுடனான ஒருநாள் போட்டி: இந்தியா வரலாற்று வெற்றி தொடரை கைப்பற்றியது + "||" + India has done it! First bilateral series win in Australia for them as msdhoni guided the visitors to a 7-wicket win

