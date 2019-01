தேசிய செய்திகள்

பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பொதுப்பிரிவினருக்கான 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு: அமல்படுத்த உ.பி. அரசு முடிவு + "||" + 10% reservation for the general section of the economy: To implement UP Government decision

பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பொதுப்பிரிவினருக்கான 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு: அமல்படுத்த உ.பி. அரசு முடிவு