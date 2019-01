தேசிய செய்திகள்

7-வது ஊதிய ஆணைக்குழு: பேராசிரியர்களுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.40,000 வரை சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் + "||" + 7th Pay Commission: Good news for teachers, professors as Modi govt announces pay hike of up to Rs 40,000 per month

7-வது ஊதிய ஆணைக்குழு: பேராசிரியர்களுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.40,000 வரை சம்பள உயர்வு கிடைக்கும்