தேசிய செய்திகள்

ஆட்சியை கலைக்க முயற்சிக்க மாட்டோம், கவலை வேண்டாம் -கர்நாடகா பாஜக தலைவர் எடியூரப்பா + "||" + We will not destabilize this govt at any cost. Congress and JDS need not worr-BS Yeddyurappa

ஆட்சியை கலைக்க முயற்சிக்க மாட்டோம், கவலை வேண்டாம் -கர்நாடகா பாஜக தலைவர் எடியூரப்பா