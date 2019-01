மாநில செய்திகள்

டிஜிபிக்களாக பதவி உயர்வு பெற்ற 6 பேரை பணி நியமனம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + 6 persons appointed by the Government of Tamil Nadu

