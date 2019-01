மாநில செய்திகள்

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எளிமையாக இருக்க வேண்டும் - ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோகித் அறிவுரை + "||" + Members of Parliament should be simple

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எளிமையாக இருக்க வேண்டும் - ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோகித் அறிவுரை