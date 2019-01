தேசிய செய்திகள்

பாஜக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் மோடியும், அமித்ஷாவும் ஹிட்லர் போன்று நாட்டை ஆட்சி செய்வார்கள் - அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தாக்கு + "||" + Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said if the BJP comes to power again in 2019, Prime Minister Narendra Modi and BJP president Amit Shah will operate in a manner similar to that of Adolf Hitler

