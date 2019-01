தேசிய செய்திகள்

மோடி அரசின் காலாவதி தேதி முடிந்து விட்டது: பிரதமர் யார் என்று தேர்தலுக்கு பிறகு முடிவு செய்வோம் - கொல்கத்தா பொதுக்கூட்டத்தில் மம்தா பானர்ஜி பேச்சு + "||" + Modi's expiration date is over: Prime Minister who decide after the election - Mamata Banerjee speech at Kolkata

மோடி அரசின் காலாவதி தேதி முடிந்து விட்டது: பிரதமர் யார் என்று தேர்தலுக்கு பிறகு முடிவு செய்வோம் - கொல்கத்தா பொதுக்கூட்டத்தில் மம்தா பானர்ஜி பேச்சு