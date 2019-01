தேசிய செய்திகள்

கொல்கத்தாவில் பிரமாண்ட மாநாடு: நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பா.ஜனதாவுக்கு எதிராக 22 எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் திரண்டனர் - மோடி மீது கடும் தாக்கு + "||" + Large conference in Calcutta: 22 Opposition leaders gathered against the BJP in parliamentary elections - Severe attack on Modi

கொல்கத்தாவில் பிரமாண்ட மாநாடு: நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பா.ஜனதாவுக்கு எதிராக 22 எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் திரண்டனர் - மோடி மீது கடும் தாக்கு