மாநில செய்திகள்

2000 -காளைகள் பங்கேற்கும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை முதல்வர் பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Chief Minister Palanisamy launched the Jallikattu competition for participating in the 2000s

