பன்றி காய்ச்சலால் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அமித்ஷா டிஸ்சார்ஜ் + "||" + Anil Baluni, BJP: BJP President Amit Shah has been discharged from AIIMS Delhi where he was admitted for his treatment of swine flu.

