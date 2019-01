தேசிய செய்திகள்

நாட்டின் நிலைமை, மோடி இல்லை என்றால் அராஜகம்தான் இருக்கும் - பிரகாஷ் ஜவடேகர் + "||" + Without Narendra Modi there will be anarchy Prakash Javadekar

நாட்டின் நிலைமை, மோடி இல்லை என்றால் அராஜகம்தான் இருக்கும் - பிரகாஷ் ஜவடேகர்