தேசிய செய்திகள்

பிரயாக்ராஜ் நகரில் நடந்து வரும் கும்பமேளாவால் உ.பி. மாநில அரசுக்கு யோகம் - ரூ.1 லட்சம் கோடி வருமானம் கிடைக்கும் + "||" + Kumbh Mela in Prayagra city Lucky for the state government - Rs 1 lakh crore will be earned

பிரயாக்ராஜ் நகரில் நடந்து வரும் கும்பமேளாவால் உ.பி. மாநில அரசுக்கு யோகம் - ரூ.1 லட்சம் கோடி வருமானம் கிடைக்கும்