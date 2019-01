தேசிய செய்திகள்

ஆதார் அட்டையை பயண ஆவணமாக நேபாளம், பூடான் நாடுகளில் பயன்படுத்தலாம்; மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் + "||" + Aadhaar now a valid travel document, can be used to visit Nepal, Bhutan

