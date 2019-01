தேசிய செய்திகள்

மாயாவதி குறித்த சர்ச்சை பேச்சுக்கு வருத்தம் தெரிவித்தார் பாஜக பெண் எம்.எல்.ஏ + "||" + BJP MLA Sadhna Singh on her statement on BSP chief Mayawati: I had no intentions of disrespecting anyone, I express regret if someone was hurt by my words.

